POZZUOLI/ “aMARE in uno scatto – Campi Flegrei”: domenica la mostra fotografica al Rione Terra

POZZUOLI – Si svolgerà domenica 18 dicembre presso Palazzo Migliaresi sede comunale nel Rione Terra di Pozzuoli, a partire dalle 12 e fino alle 19,30 la II edizione della mostra fotografica “aMARE in uno scatto” organizzata dall’Associazione Culturale maDre, con il patrocinio del Comune di Pozzuoli. Un evento culturale ideato con l’obiettivo di raccontare, valorizzare e diffondere la bellezza unica e complessa di un territorio, quello dei Campi Flegrei, delle sue particolarità paesaggistiche, naturalistiche ed archeologiche attraverso l’occhio, l’immaginazione e l’arte visiva di sei fotografi: Giuseppe Nappo, Dario Grande, Rossella Marino, Paola Ortolani, Antonio Florio, e Antonio Gaita. La mostra fotografica sarà permanente dalle ore 12,00 alle 19,30, con ingresso gratuito. Saranno presenti all’evento il Parco Archeologico Campi Flegrei e altre Associazioni no-profit attive in diversi ambiti sul territorio: Napoli da Cima a Fondo, Tuenda flegrea, Nuovo Cinema Flegreo, Accademia della creatività territoriale APS (Tappost), il gruppo archeologico Kyme. Avrà luogo un momento dedicato al dialogo e all’inclusione attiva dei partecipanti moderato dal creator digitale puteolano Luigi Di Razza e uno spazio musicale con l’invitato speciale Andrea Tartaglia. Hanno sostenuto l’iniziativa la Farmacia Solfatara, sponsor ufficiale dell’evento e tra gli altri partner e sponsor vanno annoverati: il ristorante Abbascio ‘u mare, la stilista Chiara De Concilio- Wave of Life, la vignaiola di Bacoli Maria Furgiero, La fioraia Carmela Parisi CP Flowers, il diving Centro Sub Pozzuoli, Martina Sabbatino fotografa ufficiale dell’evento.