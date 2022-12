POZZUOLI/ Lavori nel parcheggio del Molo Caligoliano, out 30 posti auto

POZZUOLI – Divieto di sosta e di transito domani all’interno del parcheggio del Molo Caligoliano. E’ quanto stabilito da un’ordinanza per consentire i lavori di “spostamento e la messa in funzione della pesa pubblica del Molo Caligoliano dall’attuale pozione (area parcheggio) alla zona adibita a traffico navale e alle connesse operazioni portuali”. Il dispositivo entrerà in vigore a partire dalle 9.30 fino alle 21.30 di domani, giovedì 15 dicembre 2022. Le operazioni porteranno alla chiusura di 30 posti auto, che saranno interdetti per consentire i lavori.