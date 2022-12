POZZUOLI/ La denuncia: «Cadono calcinacci, pericoli nelle “case dei puffi” a Toiano»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Gentile Gennaro Del Giudice, mi rivolgo a lei per mettere in luce i continui pericoli che viviamo quotidianamente nelle case popolari del Comune di Pozzuoli più precisamente nelle “case dei puffi” al Rione Toiano alla via Aurelio Simmaco, 5. Verso le 11 di stamattina abbiamo avuto l’ennesima caduta di almeno 3 metri di frontale del balcone dove abito al terzo piano colpendo in pieno il balcone sottostante è le finestre degli altri condomini e cadendo rovinosamente proprio d’avanti ai box, mi sento un graziato da Dio perché se succedeva stamattina quando ho accompagnato i miei figli a scuola con la pioggia cmq per aprire il box io e i bambini eravamo proprio in quel punto dove sono caduti i pezzi di calcinacci, cmq ho chiamato i vigili urbani per far presente l’accaduto i quanti mi hanno detto che avrebbero avvisato gli organi competenti e ho chiamato i vigili del fuoco dicendomi che inviava o un mezzo quanto prima, ma a tutt’ora sono le 15:00 non ho visto ne gli uni ne gli altri.» (Giuseppe Pacileo)