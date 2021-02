POZZUOLI – Un alunno di terza elementare del plesso “Svevo” dell’Istituto Comprensivo 3 Rodari-Annecchino di Pozzuoli è risultato positivo al coronavirus. Il dirigente scolastico ha così comunicato alle famiglie che tutti gli allievi della classe interessata debbano osservare l’isolamento fiduciario cautelativo. «Si precisa – si legge nell’avviso a firma del dottor Mario Nicolino Zollo – che l’isolamento non deve essere osservato dagli altri componenti del nucleo familiare e che per la suddetta classe la didattica a distanza sarà attivata appena saranno pervenute disposizioni ufficiali del dipartimento dell’Asl». Effettuata già una sanificazione approfondita delle aule interessate, dei servizi igienici e di tutti gli spazi comuni della scuola primaria “Svevo”. In via precauzionale la sanificazione è stata effettuata anche per le aule del plesso “Collodi 3”.