MONTE DI PROCIDA – Continua a scendere il numero dei cittadini montesi attualmente positivi. Nella giornata di domenica è stato registrato un nuovo caso positivo e ben 4 guariti. «Le 13 persone attualmente positive sono per lo più asintomatiche, o con sintomi leggeri. Continuiamo a monitorare con attenzione la situazione, anche in virtù delle nuove indicazioni arrivateci dalla Regione Campania», dichiara il sindaco Giuseppe Pugliese. «Al momento possiamo essere abbastanza sereni, anche in riferimento alla questione scuole, ma non esiteremo ad intervenire laddove dovessero verificarsi situazioni critiche – aggiunge il primo cittadino montese – Continuiamo a rispettare le regole e ad agire con responsabilità».