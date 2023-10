POZZUOLI/ Alto Impatto a Monterusciello, decine di carabinieri nel quartiere: raffica di controlli e perquisizioni

POZZUOLI – Decine di carabinieri sono stati impegnati questa mattina nel quartiere di Monterusciello per un’operazione di “Alto Impatto” finalizzata alla prevenzione e al controllo del territorio. Coordinata dalla Compagnia di Pozzuoli, l’attività ha visto i militari provenienti dalle stazioni e dai vari reparti, impegnati in una serie di controlli e perquisizioni in strada, nelle palazzine popolari e a carico di pregiudicati della zona. Nel mirino, in particolare, sono finite le “zone calde” della criminalità organizzata locale: “600 alloggi”, rione Reginelle e i lotti dove sono attive piazze di spaccio e dove è alta la presenza di affiliati ai vari gruppi camorristici. La presenza dei carabinieri non è passata inosservata, visto l’elevato numero di uomini e mezzi che per ore hanno operato nei vari punti del quartiere. Il bilancio dell’operazione “Alto Impatto” sarà reso noto nelle prossime ore dai vertici provinciali dell’Arma.