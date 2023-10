POZZUOLI/ Bradisismo, partiti i controlli: tecnici nelle palazzine al Rione Artiaco – LE FOTO

POZZUOLI – Sono partiti questa mattina i controlli nelle abitazioni per verificare eventuali danni provocati dalle scosse e la loro stabilità. I tecnici del comune di Pozzuoli hanno avviato una prima ricognizione negli edifici del Rione Artiaco, in particolare gli isolati 6 e 7 che furono edificati nel 1958. Si tratta di immobili di proprietà dell’Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale, che la scorsa settimana ha dato l’ok ai controlli. Il programma punta a individuare le eventuali vulnerabilità sismiche dei 430 edifici di proprietà Acer presenti nella zona rossa, tra Pozzuoli, Bacoli, Quarto, Monte di Procida, Agnano, Bagnoli e Fuorigrotta. Questa mattina i residenti di uno dei più antichi rioni di Pozzuoli, hanno aperto le porte ai tecnici hanno studiato la situazione di pilastri, balconi, cantinole e terrazze.

I CONTROLLI – «Lavoriamo sulla sicurezza dell’edilizia popolare cominciando da Pozzuoli, crocevia del bradisismo, dove verifichiamo appartamento per appartamento le stabilità dopo le ultime scosse» ha fatto sapere David Lebro, presidente dell’Acer «In queste settimane Acer ha ideato un modello di prevenzione per tutti gli edifici, costruendo un meccanismo con i nostri tecnici e in collaborazione con l’ordine degli ingegneri. Entreranno casa per casa, immobile per immobile per verificare lo stato dell’arte. Abbiamo iniziato chiaramente da Pozzuoli, colpita dal bradisismo. Qui ci siamo resi conto che serve dare una sensibile assistenza agli inquilini, i quali legittimamente hanno timore nel vedere delle lesioni, anche piccole: situazioni che, secondo quanto verificato finora, non incidono sulla stabilità degli edifici. Il nostro controllo serve quindi anche a dare fiducia agli abitanti».