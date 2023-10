POZZUOLI/ Genitori indisciplinati parcheggiano davanti al cancello del parco: volano schiaffi all’uscita di scuola

POZZUOLI – Dalle parole in pochi istanti si è passati alle mani, davanti a decine di studenti che uscivano da scuola. Il motivo? Le auto parcheggiate in maniera selvaggia davanti ai cancelli del Parco Modigliani, lungo l’omonima via dove ha sede l’istituto scolastico Rodari-Annecchino. E’ accaduto oggi, poco dopo le 13, all’altezza del civico 25 di via Modigliani, dove ogni giorno all’entrata e all’uscita da scuola genitori indisciplinati parcheggiano davanti ai cancelli del parco bloccando le auto in entrata e in uscita. Nulla può giustificare la violenza -è bene ribadirlo e sottolinearlo- ma il motivo che ha accesso gli animi quest’oggi è stato l’atteggiamento di alcuni genitori degli studenti che, pur di parcheggiare, non rispettano i parametri minimi della civiltà.

LA LITE – Assenti ancora una volta gli agenti della Polizia Municipale, oggi in via Modigliani è andata in scena la bagarre. La lite è nata tra un residente del parco, il quale protestava contro gli incivili. Ne è nata una zuffa, poi sedata da alcuni passanti. Nessun ferito, ma caos e violenze andate in scena davanti a ragazzini numerosi genitori in coda nel traffico.