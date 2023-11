POZZUOLI/ All’asilo di Licola Borgo e nelle scuole una scatola per aiutare le donne vittime di violenza – LE FOTO

POZZUOLI – Una cassetta rossa, collocata in diverse scuole del territorio, dove poter imbucare lettere o anche semplici bigliettini dove scrivere semplicemente un messaggio, un nome o un numero di telefono. Una nuova freccia da mettere nell’arco della difesa contro la violenza di genere ha trovato spazio alla scuola materna “Oriani” di piazza San Massimo, a Licola Borgo e in tutto l’VIII circolo didattico Oriani-Diaz di Pozzuoli. Qui la dirigente Annalisa Illiano insieme alle insegnanti ha avviato una serie di attività finalizzate alla sensibilizzazione degli studenti, a partire dai più piccoli dell’asilo fino ad arrivare agli adolescenti delle scuole medie. L’installazione della cassetta rossa è collegata allo sportello anti violenza “Spazio Donna” presente a Monterusciello: nel pieno anonimato lo studente può imbucare la lettera-segnalazione che sarà poi presa in carico direttamente dagli psicologici e dagli operatori dello sportello che a loro volta segnaleranno i casi di maltrattamenti e violenze alle forze dell’ordine.

IL FLASH MOB – Intanto nella giornata di oggi proprio i bambini della scuola materna Oriani hanno dato vita a un flash-mob per dire “basta alla violenza sulle donne”. Al centro della sala dell’istituto è stata collocata una panchina rossa con su scritto “La violenza è l’ultimi rifugio degli incapaci! C’è ancora domani le mano non fanno male”. Tutt’intorno rose rosse, disegni, cartelli affissi alle pareti della scuola, mani e scarpe rosse in stile “Zapatos Rojas” che ha dato vita alla forte simbologia che oggi accompagnata la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza di genere. Il tutto è stato realizzato dai piccoli di età compresa tra 3 e 5 anni che insieme alle insegnati hanno inscenato uno spettacolo indossando t-shirt bianche con su scritto: “l’Amore non è violenza”.