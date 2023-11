CALCIO/ La Puteolana strapazza l’Albanova e vola in semifinale di Coppa Italia

POZZUOLI – La Puteolana 1902 batte l’Albanova 5-0 al Conte e passa il turno di Coppa Italia accedendo alle semifinali dove affronterà una tra Acerrana e Pompei (che si affrontano alle ore 18:00 con andata concluso 1-0 per la squadra di Maradona). La squadra allenata da mister De Michele ha ribaltato l’1-0 dell’andata con una prestazione perfetta. Sono bastati 20 minuti per sbloccare il punteggio. Calcio di rigore assegnato per un tocco con il braccio di un difensore bianco blu. Dagli undici metri si presenta Prisco che non sbaglia. Pochi minuti per il raddoppio, palla conquista a centrocampo dai granata e Palumbo dal limite dell’area lascia partire la conclusione. Pallone che s’insacca alle spalle di Sorrentino e 2-0 confezionato. Un primo tempo che così si chiude, senza altre grandi emozioni. In avvio di ripresa il terzo gol. Angolo dalla destra, colpo di testa di Battaglia respinto da Sorrentino. Sulla ribattuta più veloce di tutti è Prisco che fa 3-0. Gara chiusa? Si, con la Puteolana che confeziona anche la quarta rete, ci pensa Guglielmo con un sinistro perfetto a battere il portiere avversario. Nel finale c’è spazio per chi subentra dalla panchina e firma il 5-0 Sanguineti con un pallonetto splendido a scavalcare Sorrentino. Conclude così l’avventura dell’Albanova in Coppa mentre per la Puteolana ora ci sono le semifinali con andata fissata per il 9 dicembre.

PUTEOLANA: Russo, Calone, Laringe (dal 27’ st Sanguineti), Prisco (dal 22’ st Alvino), Cappa, Amelio, Vitale (dal 15’ st Catinali), Palumbo, Rosolino, Battaglia (dal 34’ st Rinaldi), Guglielmo (dal 31’ st Massa). A disp.: Pirone, Puzone, Baiano, Gagliotta. All. De Michele

ALBANOVA: Sorrentino, Sparano (dal 21’ st Mele), Percope, Solpietro, Tommasini (dal 15’ st Varchetta), Falco, Minicone (dall’8’ st Grezio), Fontanarosa, Orefice (dal 38’ st Cantone), Colonna (dal 26’ st Di Dona), Longobardi. A disp.: Accardo, Martone, Itraco, Guatieri. All. Bovienzo

MARCATORI: 21’ pt Prisco su rig., 26’ Palumbo, 4’ st Prisco, 20’ st Guglielmo, 33’ st Sanguineti

Ammonizioni Vitale, Guglielmo- Percope