POZZUOLI/ Alla guida con il cellulare in mano: ritirate 12 patenti in due ore

POZZUOLI – Giro di vite contro gli automobilisti che guidano con il cellulare in mano. In appena due ore i poliziotti del commissariato di Pozzuoli insieme agli agenti della Polizia Municipale hanno ritirato ben 12 patenti. L’attività è stata condotta lungo le principali arterie cittadine, finalizzata proprio alla repressione del fenomeno della guida con telefonino. Durante i controlli – coordinati dai poliziotti diretti dal vicequestore Raffaele Esposito – sono state fermate persone e 28 vetture. In totale sono state 17 le sanzioni, mentre 12 sono le patenti sospese e ritirate.