Pozzuoli primeggia in Cardiologia: eseguita al Santa Maria delle Grazie la prima denervazione renale

POZZUOLI – È stata eseguita presso l’Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli la prima denervazione renale in Campania con il sistema Paradise. Si tratta di una innovativa metodica ad ultrasuoni che consente una denervazione rapida e controllata, rappresentando una nuova potentissima arma nella gestione dell’Ipertensione Arteriosa Resistente, affiancando i trattamenti più efficaci. “Presso il Santa Maria delle Grazie stiamo investendo competenze ed energia nell’implementazione della denervazione renale. È un’innovazione terapeutica che può davvero cambiare la gestione dell’ipertensione grave e offrire nuove prospettive ai nostri pazienti, migliorandone la prognosi.” ha fatto sapere Marco Boccalatte, primario PT della UOC Cardiologia con UTIC. L’Équipe del Santa Maria delle Grazie diretta da Boccalatte è composta dal dottor Stefano Messina, dagli infermieri Erio Nunzi, Fabio Migliaccio, Antonietta Borrino e dal tecnico sanitario di radiologia medica Pio Milo.