POZZUOLI/ Nasce a Monterusciello il primo campetto di calcio parrocchiale
POZZUOLI – «Siamo felici di annunciare l’inaugurazione del nostro campetto di calcio parrocchiale! Dopo anni di attesa, questo sogno è diventato realtà grazie al generoso contributo della Fondazione Grimaldi e al supporto della nostra bella comunità. Uniamoci insieme il giorno 15 novembre alle ore 15:30 per festeggiare insieme questo traguardo! Vi aspettiamo» E’ quanto fa sapere Don Elio Santaniello, parroco della chiesa di Sant’Artema di Monterusciello.