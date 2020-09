POZZUOLI – Sabato 5 settembre, alle 12:30, nella sala conferenze di Palazzo Migliaresi al Rione Terra di Pozzuoli si terrà la conferenza stampa di presentazione di “Our Origins” (le nostre origini), evento musicale organizzato dall’agenzia di management e comunicazione specializzata in servizi per dj e produttori, “The Grid”, in collaborazione con il Comune di Pozzuoli. Un progetto moderno che unisce musica, cultura e storia con un format dinamico e innovativo che riesce a superare le criticità e l’immobilismo del settore grazie all’utilizzo dei canali social della community e dello strumento della diretta web. Una buona opportunità per valorizzare il nostro patrimonio storico e archeologico grazie alle performance di artisti internazionali e del territorio. Alla conferenza stampa interverranno il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia, l’assessore alla Cultura Stefania De Fraia, gli artisti James, Luis Rodriguez e Vursov, l’Art Director Gianluca Battimelli e il Community front man Carlo Di Giovanni.