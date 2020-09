LICOLA – Rimosse le auto abbandonate davanti alla stazione della Circumflegrea di Licola. I veicoli, in sosta nel piazzale, versavano in evidente stato di degrado. L’operazione è stata messa in campo per assicurare più sicurezza e decoro nell’area della stazione e per rendere nuovamente disponibili i posteggi in una zona dove la richiesta di stalli, soprattutto da parte dei pendolari, risulta da sempre elevata.

1 di 2