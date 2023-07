POZZUOLI/ AirPods contraffatti nascosti negli zaini e sotto la sella dello scooter: denunciati due minorenni

POZZUOLI – Due denunce per ricettazione e contraffazione e sequestro della merce. Questo il bilancio dell’operazione messa a segno questa mattina a Pozzuoli dai carabinieri della locale stazione, impegnati a via Suolo San Gennaro per dei controlli alla circolazione stradale. I militari hanno fermato due ragazzi in sella a uno scooter. I due sono incensurati e hanno 15 e 16 anni. Dicono di voler trascorrere una giornata al mare, ma il loro comportamento spinge i carabinieri ad approfondire il controllo.

IL SEQUESTRO – Negli zaini e sotto la sella i militari trovano 9 confezioni con all’interno cuffie auricolari “Pro” della Apple. Le custodie sono identiche alle originali, ma da accertamenti gli auricolari sono risultati contraffatti. Tutte le scatole avevano lo stesso numero seriale.

Il materiale è stato sequestrato mentre i ragazzi – denunciati per ricettazione e contraffazione – sono stati affidati ai rispettivi genitori. Proseguono le indagini per risalire alla provenienza delle cuffie.