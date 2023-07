POZZUOLI/ Terremoti a giugno, la terra trema 231 volte in più del 2022

POZZUOLI – Sono 404 i terremoti registrati dai sismografi dell’Osservatorio Vesuviano nell’area dei Campi Flegrei a giugno. La magnitudo massima rilevata è di 3.6. Di questi eventi, 376 (circa il 93% del totale) hanno avuto una magnitudo minore di 1.0 o non determinabile a causa della bassa ampiezza del segnale non chiaramente distinguibile dal rumore di fondo; 22 eventi (circa il 5% del totale) hanno avuto una magnitudo compresa tra 1.0 e 1.9; 5 eventi (circa l’ 1% del totale) hanno avuto una magnitudo compresa tra 2.0 e 2.9 e 1 evento (circa lo 0.2% del totale) ha avuto una magnitudo maggiore o uguale a 3.0. In totale sono stati localizzati 226 eventi (circa il 56% di quelli registrati), ubicati prevalentemente tra Pozzuoli, Bagnoli, Solfatara-Pisciarelli e il Golfo di Pozzuoli, con profondità concentrate nei primi 2 km e profondità massima di circa 4 km.

LA DEFORMAZIONE DEL SUOLO – Le reti di monitoraggio delle deformazioni del suolo confermano una geometria radiale del sollevamento centrato nell’area di Pozzuoli con una velocità massima di circa 15±3 mm/mese. Dalla fine di maggio 2023 si registra una riduzione della velocità del sollevamento, il cui valore preliminare è di circa 10±3 mm/mese. Il sollevamento registrato alla stazione GNSS di Rione Terra (RITE), a partire da novembre 2005, è di circa 110 cm, di cui circa 76.5 cm da gennaio 2016.

UN ANNO FA – Cosa succedeva un anno fa? Nel corso del mese di giugno 2022, ai Campi Flegrei, i sismografi registrarono 173 terremoti. La magnitudo massima rilevata fu di 1.5. A distanza di 12 mesi, a giugno 2023, si contano 231 eventi in più. Secondo il bollettino INGV il 2022 si è chiuso con 3.181 terremoti. Il mese più ‘ballerino’ dell’anno è stato dicembre con 517 eventi, di cui 116 avvenuti nel corso di tre sciami sismici. Il primo, dalle 04:10 del 3 dicembre costituito da 20 terremoti; il secondo, dalle 02:15 del 28 dicembre e caratterizzato da 74 terremoti e infine il terzo, dalle 12:08 del 29 dicembre con 22 terremoti. Sia il primo che il terzo sciame sismico di dicembre si sono verificati nell’area della Solfatara, mentre il secondo tra Pozzuoli-Accademia e Agnano.