Tentano truffa a un’anziana di Ischia, denunciati due ragazzi di Napoli

ISCHIA – A Ischia i Carabinieri della locale Compagnia hanno denunciato per tentata truffa un 18enne e un 20enne. Sono entrambi del centro di Napoli e già noti alle forze dell’ordine. Il 112 ha ricevuto una segnalazione di una probabile truffa: un falso avvocato aveva contattato una 89enne del posto riferendole che suo nipote era stato responsabile di un incidente stradale. Bisognava pagare per evitare problemi giudiziari o addirittura la galera. La nonnina aveva accettato e attendeva qualcuno che sarebbe venuto a ritirare il denaro. Fortunatamente la figlia della vittima era venuta a conoscenza della storia ed aveva chiesto aiuto ai carabinieri. I militari sono arrivati giusto in tempo per bloccare i due che stavano entrando nell’abitazione della donna. I due saranno anche proposti per il foglio di via obbligatorio dai comuni dell’isola di Ischia.