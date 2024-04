POZZUOLI/ «Abbiamo perso i soldi delle casette dell’acqua dopo la decisione del comune»

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Vorrei richiamare la vostra attenzione sulla questione delle casette distributrici di acqua potabile. L’amministrazione di Pozzuoli dal 15 aprile ha trasferito la gestione, la cura e la manutenzione di queste casette ad una ditta esterna. Molti di noi in possesso delle card hanno perso anche dei soldi perché queste card non sono più utilizzabili con la nuova società. Affisso alle casette non c’è alcuna informazione, né un numero di telefono dove è possibile rivolgersi. Vi prego di dare risalto a questo ulteriore modo di agire di questa amministrazione che non tiene mai conto e non va mai nell’interesse dei cittadini». (Antonio P.)