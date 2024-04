La denuncia: «A Pozzuoli l’amministrazione comunale non mantiene le promesse fatte in campagna elettorale »

POZZUOLI – «L’amministrazione comunale, nonostante l’impegno assunto e le molteplici sollecitazioni, continua a non ascoltare la voce dei giovani puteolani. La negligenza dell’amministrazione rende il forum dei giovani a Pozzuoli ancora un tabù, mentre in altri comuni è già divenuto realtà, quindi riconoscendone il valore sociale. È evidente dunque che nonostante le promesse fatte in campagna elettorale, de facto i giovani non rappresentino la centralità delle azioni politiche.» È quanto denuncia Antonio Maione, presidente di Civico Flegreo, movimento politico territoriale.