Bradisismo, Manzoni annuncia querela a Italia Viva «Vile attacco alla mia persona»

POZZUOLI – «Ieri, domenica 28 aprile, il Vice Prefetto di Napoli, dottoressa Rodà, ha convocato una riunione da remoto per approfondire con la Protezione Civile Regionale, l’Asl, i Vigili del Fuoco, la Capitaneria di Porto, i Comuni interessati e l’INGV la situazione a seguito degli ultimi eventi sismici dei Campi Flegrei e del Vesuvio. Ne ho dato notizia sulla mia pagina Facebook per tranquillizzare i cittadini. Tuttavia una forza politica locale, unitamente ai soliti personaggi animati solo da sterili polemiche, anziché interessarsi dei contenuti dell’incontro e delle legittime preoccupazioni della collettività, ha avviato un’azione denigratoria nei miei confronti mettendo in dubbio finanche la mia partecipazione. Ancora una volta devo constatare che chi dovrebbe avere maggiore senso di responsabilità verso i cittadini e una forte maturità politica si concentra a diffondere falsità e sterili allarmismi. Anziché una azione di mero sciacallaggio politico mi sarei aspettato una richiesta di informazioni sugli esiti del vertice. La mancata presenza ai numerosi incontri con gli organismi competenti e con la cittadinanza e la totale assenza di partecipazione e collaborazione nei momenti di maggiore difficoltà testimoniano la pochezza delle accuse mosse e il totale disinteresse verso i cittadini. Il comunicato di Italia Viva va in questa direzione e, prima che un vile attacco alla mia persona, rappresenta un’offesa per i puteolani che, in momenti delicati, non hanno bisogno di notizie false. Il fenomeno bradisismico va affrontato, pur nel rispetto dei ruoli, con grande responsabilità che, evidentemente, a qualcuno manca. Non posso più tollerare attacchi così vili e beceri e, per tali ragioni, ho già dato mandato al mio legale di verificare se sussistono le condizioni per avviare azioni legali a tutela della mia persona e della Città.» Questo è quanto ha fatto sapere il serata il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, attraverso un post pubblicato su Facebook.