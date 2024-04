Bradisismo: «Il sindaco di Pozzuoli assente in Prefettura»

POZZUOLI – «Ci auguriamo che dalle prossime riunioni in Prefettura ci sia la presenza del Sindaco in quanto massima espressione di Protezione civile del territorio puteolano ed anche in virtù delle esigenze manifestate dai cittadini puteolani e dalle preoccupazioni evidenziate dagli scienziati dell’osservatorio vesuviano. Bisogna recuperare la centralità nell’azione politica di mitigazione del fenomeno bradisismo dando risposte celeri e concrete.» Così Italia Viva Pozzuoli in merito all’assenza del sindaco Gigi Manzoni. Il partito in consiglio comunale è rappresentato dal consigliere di opposizione Gianluca Sebastiano.

«