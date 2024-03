POZZUOLI/ Abbattuta a calci dai vandali e subito ripristinata dal comune la fontana di Largo Palazzine

POZZUOLI – È stata abbattuta la fontana pubblica di Largo Palazzine, finita nel mirino di ignoti. L’atto vandalico che ha indignato residenti e utenti sui social, sarebbe stato ripreso da alcune telecamere di videosorveglianza installate in zona. Dopo l’atto vandalico il comune di Pozzuoli si è immediatamente attivato per porre rimedio al danno. Ad annunciarlo è stato direttamente il sindaco Gigi Manzoni: «Questa mattina, nonostante il maltempo, i nostri operatori comunali si sono attivati per ripristinare la fontanina vandalizzata su largo palazzine. «Un gesto inaccettabile che questa comunità non merita, non permetteremo che il degrado prenda il sopravvento. Ogni atto distruttivo rafforzerà solo la nostra determinazione nel preservare la nostra splendida città»