POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Salve Cronaca Flegrea non so se con un vostro articolo si può smuovere qualcosa, ma volevo chiedervi di mostrare le infiltrazioni della nostra abitazione. Ovviamente abbiamo fatto vari reclami ma del tutto inutili. Noi abitiamo al lotto 2 in via Matilde Serao a Monterusciello. Non è possibile vivere così non è nemmeno un anno che abbiamo sistemato casa» (Grazia O.)

LE FOTO