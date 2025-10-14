Poeti dalla Palestina a Bacoli

BACOLI – Il 19 ottobre a Bacoli – alle 18:30 presso la “Casina Vanvitelliana” – andrà in scena “Reading”, una spoken word, forma di poesia espressa oralmente, che si distingue per la sua forte componente performativa e per la capacità di trasmettere emozioni attraverso la parola parlata. Saranno tre i poeti ospiti. Questa forma d’arte viene spesso praticata in spazi pubblici, per strada soprattutto, come risposta alla cultura dominante. Si caratterizza per il linguaggio diretto, crudo, spoglio, non decorativo e non consolatorio. Può includere slang ed è spesso veicolo di messaggi sociali o politici, come in Palestina, a favore di minoranze etniche oppresse dalla violenza del potere. L’evento ha l’intento di diffondere la cultura palestinese nonché la cultura della solidarietà, sarà possibile fare delle donazioni che saranno inviate ad un collega il dr Ahmed Talat Abuhjami che in loco si occuperà di distribuire beni di prima necessità.