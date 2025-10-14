POZZUOLI/ Borrelli duro su Manzoni «Chi “accoltella” coloro che lo hanno portato al successo non di rado si ritrova solo e tradito da tutti»

POZZUOLI – «Le dimissioni di Titti Zazzaro da assessore al comune di Pozzuoli assieme al collega vice Sindaco Filippo Monaco sono un pessimo segnale per il campo largo e per l’amministrazione puteolana. In particolare Titti è stata la più votata di Europa Verde alle ultime elezioni amministrative e si è dimessa da consigliere comunale 3 anni fa per portare il suo contributo in giunta. È chiaro che questa rottura è estremamente grave e difficilmente sarà sanata. A Titti e Filippo esprimo tutta la mia solidarietà personale e politica. Chi perde di vista l’interesse generale e “accoltella” coloro che l’hanno portato al successo non di rado si ritrova solo e tradito da tutti.» Questo il duro post che il deputato Francesco Emilio Borrelli ha pubblicato dopo le dimissioni di Titti Zazzaro e Filippo Monaco: un chiaro messaggio rivolto (senza nominarlo) al sindaco Gigi Manzoni.