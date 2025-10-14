POZZUOLI/ Manzoni replica: «A Monaco chiesto un passo indietro, su Zazzaro c’è altro. La verità nei prossimi giorni»

POZZUOLI – «Rinvio tutto a una conferenza stampa durante la quale dirò la verità su tutto e tutti. Sto facendo predisporre una serie di documentazioni e risponderò alle loro lettere. A Monaco era stato chiesto un sacrificio, mentre per Zazzaro la situazione è diversa». È quanto fa sapere al nostro giornale il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, dopo aver ricevuto le lettere di dimissioni da parte di Filippo Monaco e Titti Zazzaro.

IL PASSO INDIETRO – Proprio a Monaco il sindaco lunedì mattina aveva chiesto un “passo indietro” attraverso la rinuncia alla delega di vice sindaco, durante un incontro avvenuto intorno alle 08.45 nella casa comunale al Rione Toiano. Un breve scambio di battute, l’ennesimo “affronto” non digerito da Monaco che dopo appena mezz’ora era stato visto lasciare gli uffici di via Tito Livio. Poi in serata è arrivata la risposta con le dimissioni irrevocabili che apre le porte a nuovi scenari.