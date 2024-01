Piove nelle case popolari di Monterusciello, la denuncia: «Muffa sulle pareti e continue bronchiti» – LE FOTO

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Riceviamo e pubblichiamo la lettera inviataci da una nostra lettrice residente in via Giuseppe Parini 2, lotto 8, a Monterusciello. «All’attenzione di Spett.le Cronaca Flegrea e Ill.mo Sig Sindaco Luigi Manzoni. Vi invio questa lettera per darvi informazioni sullo stato di degrado in cui mi trovo quando piove. Abbiamo segnalato negli anni questo forte disagio che colpisce anche la famiglia vicina del sottostante piano. Avranno anche tamponato, ma peggiorando e non migliorando la situazione. Oggi, per l’ ennesima volta reclamo che non è questo il modo di vivere. Negli scorsi anni si era intravisto un barlume di speranza: finalmente qualcosa stava cambiando al lotto 8. una ditta stava chiudendo tutte le fessure esterne e sui terrazzi ma non so perché gli ultimi due fabbricati, quello in cui risiedo e quello di fronte, non sono pervenuti operai né ditte. Fabbricati di serie B? Non ci è dato sapere, ma ci è dato il vivere con le perdite di acque piovane e con relativi danni alla “tasca” per accomodi e per salute. Il proposito per il nuovo anno dovrebbe essere la possibilità di vivere decentemente, tenendo a precisare che non ho debiti con il Comune. Spero che il mio grido possa essere ascoltato e che si possa risolvere il disagio al più presto. Sentitamente ringrazio». Stefania A.