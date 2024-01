BACOLI/ Contributo economico per il trasporto dei disabili, fissata la scadenza

BACOLI – Nell’ambito delle iniziative tese a concretizzare azioni e misure per facilitare l’inclusione sociale dei soggetti svantaggiati, il Comune di Bacoli intende promuovere e sostenere la mobilità delle persone diversamente abili, attraverso un contributo economico che faciliti la frequenza ad istituti scolastici, attività extra- scolastiche e programmi terapeutici – riabilitativi. Il contributo economico sarà erogato agli aventi diritto, e cioè alle persone riconosciute portatori di handicap con verbale della commissione d’invalidità dell’INPS.

COME FARE – Per ottenere il beneficio a sostegno delle spese di trasporto di soggetti diversamente abili relativo all’anno 2023 occorre presentare la richiesta su apposita modulistica predisposta dai Servizi Sociali che provvederà ad istruire gli atti ed a liquidare il contributo spettante, entro e non oltre le ore 12:00 del 22/01/2024, presso l’Ufficio Protocollo, via pec [email protected] oppure tramite consegna a mano presso la nuova sede del Comune, in Piazza Marconi. Il Comune precisa che gli attestati di frequenza scolastica o riabilitativa in cui sia specificato il numero esatto dei giorni frequentati, relativi all’intero anno 2023, vanno allegati alla domanda e vanno presentati entro e non oltre il 22 gennaio 2024 agli Uffici dei Servizi Sociali in Piazzetta Adriano.