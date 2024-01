CALCIO/ Puteolana a un passo dal sogno: 4-1 all’Acerrana e finale conquistata

ACERRA – La Puteolana 1902 batte l’Acerrana 4-1 nel ritorno della semifinale della Coppa Italia e accede in finale, dove affronterà la Sarnese il prossimo 31 gennaio. La squadra allenata da mister De Michele dopo 60′ va sotto con la rete di Elefante che porta in vantaggio i padroni di casa. La reazione flegrea non si fa attendere, al 10′ Laringe firma il pareggio colpendo al meglio un pallone in area di rigore. Una vera furia i Diavoli Rossi con Rosolino che fa 1-2, sugli sviluppi di calcio d’angolo. Non si frena la squadra flegrea e Palumbo su ribattuta firma l’1-3, gara praticamente chiusa con l’Acerrana che si è fatta viva sul risultato di pareggio con una traversa colpita da Aracri. Nel finale arriva anche il quarto gol, questo con Alvino in progressione che affonda il colpo. Nella ripresa con il risultato ormai acquisito, nessuna delle due squadre accelera ed il match consegna alla Puteolana l’accesso alla finale di Coppa.

Acerrana: Rendina, De Giorgi (51′ Fontanarosa), Akaprovic, Lagnena, Dommacco (46′ Palladino), Sicuro, Liberti, De Simone (65′ Carannante), Aracri, Elefante (61′ Ascenzio), Esposito. All.: Sannazzaro

Puteolana: Russo, Calone (72′ Severino), Amelio (66′ Rinaldi), Battaglia, Rosolino, Pontillo, Palumbo, Guglielmo (70′ Cigliano), Laringe (85′ Vitale), Grezio, Alvino (85′ Llama). All.: De Michele

Marcatori: 1′ Elefante – 10′ Laringe, 17′ Rosolino, 35′ Palumbo, 38′ Alvino

Ammonizioni: Dommarco, Liberti, Lagnena – Grezio, Pontillo