A Bacoli trovati resti di una Villa Romana affacciata sul mare di Miseno

BACOLI – Durante i lavori per la realizzazione del nuovo parco cittadino, a Bacoli, sono stati rinvenuti i resti di un’antica villa romana risalente al I sec d.C. Una scoperta eccezionale annunciata dal sindaco della città, Josi Gerardo Della Ragione, sui suoi canali social: «Sarà visibile a quanti vorranno vivere la nuova villetta comunale che consegneremo alla comunità. Proprio lì dove era stato costruito uno tra i più grandi scempi edilizi sulla costa della Campania: l’ex Lido Piranha. Un ecomostro, con colate di cemento in spiaggia ed in mare. Non solo è stato demolito e abbiamo bonificato interamente l’area, ma mentre stavamo allestendo il parco affacciato su Punta Sarparella, abbiamo fatto una scoperta archeologica di portata eccezionale». Durante le operazioni di sistemazione del piano di campagna, destinato ad ospitare il nuovo vialetto di accesso, le panchine e l’area giochi per bambini, grazie all’assistenza archeologica in corso, sono emersi i resti di quella che si è rivelata subito essere una monumentale villa romana. Databile intorno al I secolo d.C., e realizzata in opera reticolata di cubilia di tufo assai ben costruita, che si estende senza soluzione di continuità fino alla spiaggia e ai fondali antistanti. Sono stati individuati una decina di ambienti di grandi dimensioni con diverse fasi edilizie, piani di calpestio e tracce di rivestimento murario. Tali evidenze sono probabilmente pertinenti a quello che resta di una delle terrazze della residenza del Prefetto della Flotta romana del Tirreno, la Classis Misenensis.