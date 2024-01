POZZUOLI/ Violati i sigilli di un autolavaggio sequestrato, sospesa l’autorizzazione per l’attività

POZZUOLI – Violati i sigilli di un autolavaggio posto sotto sequestro in estate. Il Comune di Pozzuoli, tramite un’ordinanza, ha sospeso l’autorizzazione rilasciata per l’attività. Il sequestro preventivo è scattato a giugno con contestuale affidamento in custodia giudiziaria. A novembre i carabinieri hanno poi scoperto la violazione dei sigilli nell’area sottoposta a sequestro. A dicembre il Comune ha avviato il procedimento di sospensione dell’autorizzazione rilasciata per l’attività di autolavaggio, assegnando il termine di 10 giorni , a partire dal giorno successivo alla data di notifica del provvedimento, per presentare eventuali osservazioni. Controdeduzioni che però non sono arrivate da parte dell’impresa. Da qui il provvedimento di sospensione dell’attività indirizzato al legale rappresentante della omonima impresa individuale.