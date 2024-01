Sindaco, vice, assessori e presidente del consiglio di Pozzuoli costeranno 416mila euro per il 2024

POZZUOLI – I costi della politica per il 2024 a Pozzuoli. Le indennità di funzione al sindaco, al vice sindaco, al presidente del consiglio comunale e ai sette assessori per il nuovo anno ammontano a un totale di 416mila euro. Le “retribuzioni” mensili sono state aumentate in seguito a una nota dell’ANCI sulle modifiche all’indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori locali introdotte dall’art. 1 commi da 583 a 587 della Legge di Bilancio per il 2022 e successivamente con delibera di consiglio comunale (n. 84) del 5 agosto dello scorso anno.

LE INDENNITA’ – Nello specifico, per l’anno 2024, al sindaco Gigi Manzoni spetteranno mensilmente 6.210,00 euro; al vice sindaco Filippo Monaco 4.658,00 euro; al presidente del consiglio Mimmo Pennacchio e agli assessori Giacomo Bandiera, Titti Zazzaro, Sabrina Sifo, Fabiana Riccobene, Anna Attore e Vittorio Festa 3.726,00 euro.