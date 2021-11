AREA FLEGREA – La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un nuovo avviso di allerta meteo “gialla” per piogge e temporali che proroga quello attualmente in vigore. Dalle ore 18 di oggi fino alle 18 di domani, venerdì 26 novembre, si prevedono precipitazioni sparse, rovesci e temporali, anche intensi, associati a raffiche di vento. Si ricorda che fino alle 18 di oggi è in atto una allerta meteo Gialla con una perturbazione che potrebbe portare anche grandine e fulmini. La Protezione civile continuerà a seguire l’evolversi della situazione emanando, eventualmente, ulteriori avvisi.