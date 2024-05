«Perdita d’acqua dal solaio nelle ‘case parcheggio’, il Comune di Pozzuoli non interviene»

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Buonasera direttore. Sono un inquilino residente nelle “case parcheggio” in via Quinto Fabio Massimo, al Rione Toiano. Ho fatto segnalazione al Comune di Pozzuoli per una perdita di acqua dal solaio, ma niente, non sono venuti. Sono andato tre volte ma niente. La perdita si protrae da 20 giorni. Se non vengono devo rivolgermi ai vigili del fuoco? La perdita proviene dall’inquilino del piano superiore e adesso è aumentata. E perde anche ai piani inferiori». Fabiano T.