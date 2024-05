Il Rifugio Arpad spegne 40 candeline: dal 1984 al fianco dei cani in difficoltà, maltrattati e randagi

POZZUOLI – Il Rifugio Arpad di Pozzuoli spegne 40 candeline. E sabato si è tenuto l’evento per festeggiare i quattro decenni di attività. Dal 1984 è infatti attivo sul territorio flegreo, aiutando i cani in difficoltà, maltrattati e vaganti per strada. Il Rifugio è gestito dall’omonima associazione ARPAD ODV che, con grande determinazione, si adopera per garantire rispetto, salute, amore e famiglia ai cani più bisognosi. I suoi associati condividono una grande determinazione nell’aiutare i cani in difficoltà, adoperandosi a garantire loro rispetto e amore oltre che a trovare loro una casa serena. Nel rifugio sono ospitati circa 250 cani che è possibile adottare, anche con adozioni a distanza, o supportare con donazioni di cibo e beni di prima necessità da consegnare presso il rifugio, o con donazioni volontarie come il 5×1000 o tramite il sito ufficiale di donazioni al link Teaming : https://www.teaming.net/rifugioarpadpozzuoli .

LA FESTA – All’evento di sabato hanno presenziato le Guardie Zoofile Noeta con il dirigente Raffaele Della Volpe; la consigliera regionale Roberta Gaeta, da sempre impegnata attivamente in diverse attività e ruoli nel campo del sociale; la responsabile del rifugio, la dottoressa Anna Digilio; la presidentessa del rifugio, Giovanna De Vita ed il direttore sanitario Francesco Russo, tutti i volontari del rifugio ed un folto pubblico che ha potuto visitare e salutare tutti gli ospiti “pelosi”.