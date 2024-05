Giro d’Italia a Monte di Procida, il commissario straordinario ringrazia i cittadini

MONTE DI PROCIDA – Al termine della tappa del Giro d’Italia, il commissario straordinario Giovanni Lucchese, alla guida del Comune di Monte di Procida, ha scritto una nota di ringraziamento alla città per l’encomiabile ed eccellente senso di collaborazione e di massivo contributo partecipativo mostrato per l’occasione lungo tutti i tratti viari comunali interessati dal passaggio dei ciclisti e delle “carovane”. «Sono stato orgoglioso di rappresentare una collettività che si è distinta, nella totalità, per comportamenti di assoluto valore civico, avendo dato atto, in maniera concludente, di saper assumere comportamenti, non solo ligi all’ osservanza delle regole di civile convivenza, ma soprattutto nella consapevolezza di voler rispettare il superiore interesse pubblico, seguendo appieno le indicazioni fornite dall’Amministrazione per il raggiungimento comune dell’ottimale riuscita dell’ evento, dando, per l’effetto, ancor più lustro a questo territorio nell’ambito del panorama nazionale. Cari concittadini, con il Vostro atteggiamento avete, davvero, reso più agevole e semplice il dispendioso e gravoso compito del personale comunale in servizio e delle Forze territoriali di polizia che hanno coadiuvato e concorso nella predisposizione dei relativi servizi di rilevazione, vigilanza e di controllo del territorio, di guisa che si è venuta a celebrare una giornata di grande felicità e di spensieratezza, volutamente ideata e trascorsa, soprattutto – per – ed in favore dei nostri ragazzi, incontrati in numero elevato ed allocati in maniera gioiosa lungo tutto il percorso della Tappa del Giro d’Italia odierna».