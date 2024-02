Pensa ad un blitz e getta la droga dalla finestra. Carabinieri arrestano incensurata

NAPOLI – Nel quartiere San Pietro a Patierno, i carabinieri della locale stazione hanno arrestato per detenzione di droga una 26enne incensurata del posto. I militari sono impegnati in un semplice servizio di notifiche atti quando notano una donna affacciata al balcone gettare dal primo piano un borsello. Poco dopo recuperano l’astuccio e trovano al suo interno della cocaina e un bilancino di precisione. La donna – incensurata ma vicina agli ambienti criminali – probabilmente aveva pensato ad un blitz andando così nel panico. I carabinieri hanno perquisito la sua abitazione e trovato altra droga: in tutto sono stati sequestrati 14 grammi di cocaina e 7 grammi di hashish. Trovata anche la somma di 1.800 euro ritenuta provento del reato. L’arrestata è in carcere in attesa di giudizio.