Giovane arbitro di Quarto morto in un incidente stradale

QUARTO – La città di Quarto piange la scomparsa di Fabio Buoninsegni, 23enne arbitro di Prima Categoria, nativo e residente nella cittadina flegrea. Il giovane è deceduto nella notte in ospedale in seguito a un incidente stradale avvenuto sabato sera e che ha coinvolto tre vetture nei pressi di Villa Literno. Arbitro di calcio nelle categorie dilettantistiche, Fabio stava rientrando a casa dopo aver arbitrato una partita quando, per motivi ancora in fase di accertamento, è rimasto coinvolto in uno spaventoso incidente. Trasferito in gravi condizioni è deceduto dopo 48 ore nell’ospedale di Caserta. Studente in Giurisprudenza, era membro dell’associazione IUS “Innovazione Universitaria Studentesca”. Centinaia i messaggi di cordoglio rivolti alla famiglia. «Tutta la Uisp Zona Flegrea APS si stringe attorno a mister Fausto Buoninsegni per la tragica perdita del figlio Fabio. Da tutti noi le più sentite condoglianze.» è il messaggio rivolto dai colleghi al padre di Fabio, allenatore di calcio.