Monte di Procida Primo Piano

Paura nella notte a Monte di Procida: incendiate quattro auto – LE FOTO

diGennaro Del Giudice
  • Pubblicato10 Ottobre 2025

MONTE DI PROCIDA – Notte di paura a Monte di Procida dove un incendio ha distrutto quattro auto. Per domare le fiamme è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Al momento non si conosce la matrice del rogo, che sarebbe divampato poco dopo l’una in un’area di parcheggio pubblica in via Scialoja, a pochi passi da Piazza Sant’Antonio. Quattro auto sono andate completamente distrutte. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del reparto radiomobile della Compagnia di Pozzuoli che indagano sull’accaduto. Nessuna pista viene esclusa. Al vaglio ci sono le immagini di alcune telecamere installate nella zona.

