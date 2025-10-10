Il programma Erasmus Plus approda al liceo Virgilio di Pozzuoli

POZZUOLI – Dal 7 al 12 ottobre, il liceo Virgilio di Pozzuoli, nell’ambito del Progetto Erasmus+, ospita le studentesse e gli studenti dell’Istituto Johann Schöner Gymnasium di Karlstad (Germania). In particolare, il giorno 8 ottobre i partner tedeschi, ospiti della scuola, sono stati accolti e salutati dal Dirigente Scolastico, la dottoressa Stefania Manuela Putzu. Qui hanno partecipato a diverse attività laboratoriali in lingua tedesca e inglese, progettate dai docenti dell’Istituto con la collaborazione e il diretto coinvolgimento delle studentesse della classe V sez. M del Liceo Linguistico. La classe, insieme ai docenti, ha accompagnato al termine della giornata gli ospiti tedeschi nei luoghi simbolo della città di Pozzuoli: il Rione Terra con il suo Tempio-Duomo, il vulcano Solfatara, il “Macellum” meglio noto come Tempio di Serapide, scendendo fino al porto e alla darsena. Le giornate Erasmus+ sono proseguite poi con la visita al Gran Cono del Vesuvio, all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, agli Scavi di Ercolano, alle Catacombe di san Gaudioso, al Rione Sanità e infine con la passeggiata per le vie del Centro Storico di Napoli. Le studentesse e gli studenti del Virgilio aspettano ora con ansia la loro partenza per Karlstadt a febbraio per conoscere la città, la realtà educativa e scolastica tedesca, ampliare il loro bagaglio linguistico e culturale.