Minaccia di uccidere la mamma e il padre: arrestato 18enne

QUALIANO – E’ notte fonda a Qualiano e i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano intervengono in un appartamento del posto. La richiesta di aiuto al 112 arriva direttamente da un uomo e sua moglie. Il loro figlio, già sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento, è sotto casa e minaccia di ucciderli. Ha 18 anni ma la voglia insaziabile di drogarsi ha preso il sopravvento su tutto. I genitori sono stremati e lo hanno già denunciato. I militari arrivano sul posto e trovano il ragazzo che, verosimilmente in crisi di astinenza, tenta di fuggire. La fuga dura poco ma alla fine il giovane viene bloccato con non poche difficoltà. Il 18enne viene arrestato, deve rispondere della violazione del divieto di avvicinamento, di minacce e di resistenza a Pubblico Ufficiale. E’ stato trasferito in carcere.