Parte la stagione balneare a Bacoli: da domani attiva la ZTL

BACOLI – Via alla rivoluzione estiva del traffico nella città di Bacoli. A partire da domani saranno riattivate le Zone a Traffico Limitato (ZTL). I varchi saranno attivi fino al 10 settembre per le zone: Complesso portuale di Baia, Pennata, Poggio, Marina Grande e la previgente Via G. De Rosa. Per le sola ZTL del complesso Portuale di Baia l’attivazione delle ZTL partirà nei giorni festivi e prefestivi fino al primo luglio. Per le ZTL di Marina Grande di Bacoli e del Complesso Portuale, la Zona a Traffico Limitato continuerà nei giorni festivi e prefestivi dall’11 settembre al 30 settembre. «La riattivazione delle ZTL garantisce vivibilità a zone del nostro territorio particolarmente stressate per il sovraffollamento derivante dalla balneazione, per cui rappresenta uno strumento di civiltà che garantisce il benessere dei residenti, oltre chela riappropriazione di spazi comuni importanti per lo sviluppo del concetto di Comunità», rende noto l’amministrazione comunale.

SPORTELLO INFORMATIVO – Al fine di evitare l’eccessivo affollamento della casella istituzionale di richieste alla scadenza dei permessi, l’amministrazione comunale invita la cittadinanza a rinviare le richieste di pass che verranno prese in carico e decorreranno, in ogni caso, a far data dalla scadenza del precedente permesso. L’amministrazione comunale comunica, a riguardo, anche l’istituzione di uno sportello informativo, dedicato altresì alle richieste di pass ZTL. Ogni martedì dalle ore 9,00 fino alle 12,00 sarà istituto uno sportello dedicato alla ZTL, attraverso la collaborazione della Polizia Locale e dell’area Servizi Sociali di uno sportello informativo congiunto. Al Comando di Polizia Locale, sito in Via Gaetano de Rosa, saranno fornite informazione in merito al disciplinare ed ai modelli da presentare in ragione delle differenti esigenze; all’area IV, servizi sociali, sita in Via Miseno (loc. Casevecchie), vi sarà invece un operatore preposto alla compilazione e all’inoltro telematico della richiesta per i soggetti in difficoltà con la transizione digitale.