POZZUOLI/ Torna l’appuntamento con FOTOARTinGARAGE: Franco Esse espone i suoi scatti

POZZUOLI – Torna sabato 10 giugno dopo una breve pausa, FOTOARTinGARAGE la rassegna di fotografia coordinata all’Art Garage di Viale Bognar 21 a Pozzuoli, da Gianni Biccari col supporto organizzativo di Emma Cianchi, Veronica Grossi e Ylenia Lessoni. Dopo circa vent’anni di ‘esilio’ torna a esporre a Napoli – precisamente a Pozzuoli – Franco Esse un vulcano in piena, una vita intensa vissuta tra fotografia, donne, moto e buona tavola. Dice di se stesso: «… Gli anni ottanta son lontani, i nudi nei palazzi storici, le provocazioni su ignari passanti poi fotografati, le modelle desabillè nelle cappelle votive, appartengono oramai a un passato goliardico. Ciò però non mi impedisce di polemizzare e ironizzare su aspetti e realtà che in questi anni di lontananza, credevo cambiati, evoluti. In chiave ironica racconterò il fallimento di tre esposizioni abortite…».

I PROGETTI – Esse presenterà nella sala puteolana un estratto da alcuni suoi progetti: Pesciuomini, un progetto commissionato dalla Regione Marche e dall‘Accademia di BBAA di Macerata. destinato anche a un‘esposizione presso il Museo del Mare di San Benedetto del ì Tronto che purtroppo per varie ragioni non si realizzò. Si avrà quindi l‘esclusiva di vedere in esclusiva questo reportage di pesca all‘Art Garage. Oltre 70 fotografie realizzate per mare sui pescherecci. L‘isola di Arturo che trae ispirazione in seguito a un‘esperienza personale allorquando Esse si ritirò in barca a Procida. Ispirato da L‘isola di Arturo di Elsa Morante, ne riconobbe i luoghi descritti nel romanzo e fotografò alcuni scorci selezionando 24 immagini in bianconero. Immagini sensoriali, stampate in formato 130×100 con una tecnica di stampa a rilievo, tattile. Vanno toccate, a occhi chiusi, per sentire sotto le dita la sabbia, il legno, il tufo. Fotografie materiche che avranno anche la didascalia in Braille.

FRANCO ESSE – Franco Esse nasce a Napoli nel 55, in una famiglia di artisti e fotografi. Apprende fin da piccolo la tecnica fotografica nello studio del padre. Dopo gli anni del Liceo Artistico e della facoltà di Architettura, in cui approfondisce il suo interesse per la “figura” e la forma, inizierà a Berlino il lavoro su grande formato e in studio. Lavora all‘estero (Argentina, Francia, Germania, Iran, Turchia) e, in particolar modo, in Africa (Marocco, Libia, Egitto, Togo, Benin, Mauritania) dove prosegue la sua ricerca sulla luce e sulla figura umana. All’attivo conta numerose mostre collettive e personali e pubblicazioni in Italia e per l‘editoria internazionale. Ha lavorato a 15 cataloghi per artisti nazionali e stranieri.