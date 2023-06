Il PD nomina un commissario a Pozzuoli

POZZUOLI – È Giovanni Iacone (nella foto ndr) il nuovo commissario del circolo del Partito Democratico di Pozzuoli. L’assessore alla Programmazione e all’Assetto del Territorio di Portici avrà il compito di garantire una ricostruzione organizzativa, politica e di direzione del Circolo PD con l’obiettivo di programmare, in tempi brevi, il congresso del Circolo per l’elezione dei nuovi organismi dirigenti. La nomina di Iacone arriva dopo un periodo di forte conflittualità all’interno dei democrat che ha reso complicata anche la partecipazione attiva degli iscritti e degli eletti.

LA DECISIONE – Nella delibera di commissariamento del Circolo dem di Pozzuoli, firmata dal Commissario Pd Campania Antonio Misiani, si legge che “malgrado i tentativi di ricomposizione effettuati dalla segreteria metropolitana, questa condizione di difficoltà si è ulteriormente accentuata in occasione delle ultime elezioni politiche. Inoltre, in occasione dell’ultimo congresso metropolitano, non sono stati rinnovati gli organismi del Circolo del PD determinando, di fatto, una totale impraticabilità politica“. Lo scorso 21 aprile infatti il Segretario della Federazione metropolitana del PD di Napoli ha chiesto al Commissario regionale di attivare le procedure per il commissariamento del Circolo. Ora toccherà all’assessore del Comune della Reggia riportare la pace nel Pd di Pozzuoli all’indomani della spaccatura elettorale.