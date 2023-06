«Tombino rumoroso al passaggio dei mezzi, in via Annecchino non si dorme»

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Buonasera Redazione di Cronaca Fregrea, Vi volevo segnalare che in via Raimondo Annecchino – altezza caseificio f.lli Schiavone – c’è un tombino (allego foto) ed ogni volta che vi passano sopra auto, autobus, camion, fa un rumore pazzesco da non fa dormire la notte. Inoltre il palazzo adiacente trema tutte le volte, sembra una scossa di terremoto. Vi scrivo ciò perché nel palazzo ci abito io e sono più di venti giorni che nessun addetto del Comune viene a risolvere il problema nonostante le varie segnalazioni al comando dei vigili Eppure è una strada principale che porta a Pozzuoli ma nessuno fino ad oggi si è visto. Le chiedo di buon cuore di pubblicarmi la mia segnalazione grazie di cuore». Raffaele