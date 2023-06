POZZUOLI/ “Trofeo Interscolastico Flegreo”: coinvolti circa 600 studenti

POZZUOLI – Con le premiazioni degli studenti-atleti e degli istituti partecipanti si è conclusa l’undicesima edizione del ‘Trofeo Interscolastico Flegreo”. La manifestazione, tenutasi nella sala convegni del Liceo ‘Ettore Majorana’, è stata organizzata dal CSI Pozzuoli e vi hanno preso parte gli allievi di sei istituti superiori di Pozzuoli: Majorana, Pareto, Petronio, Pitagora, Tassinari e Virgilio. È stata una edizione ricca di emozioni con gli studenti, circa seicento, coinvolti in quattro discipline: Calcio a cinque, Pallavolo, Nuoto e Tennis Tavolo. «Un’iniziativa che punta a far conoscere, applicare e rispettare le regole delle discipline sportive – ha detto il presidente del Csi Centro Zona Flegreo, Girolamo Catalano -. Coltivare poi il rispetto per l’avversario dopo un’accesa contesa». Tra gli intervenuti l’assessore all’Istruzione del comune di Pozzuoli, Vittorio Festa: «La pratica sportiva – ha sottolineato – permette di coniugare il pensiero convergente e divergente nello stesso tempo. Invito i giovani ad approfondire il concetto utile per migliorarsi e crescere». Con gli onori di casa del professore Antonino Orsi, erano presenti tra gli altri i docenti di scienze motorie che hanno coadiuvato il Csi nell’espletamento delle attività, il preside del Pitagora, Antonio Vitagliano, il dirigente della Napoli Nuoto Monterusciello, Ottorino Altieri, che ha promesso: «Dal prossimo anno, come è accaduto per la piscina siamo pronti ad aprire il palazzetto per le gare di basket e pallavolo. E’ questo un modo per far vivere agli studenti la competizione in una realtà più rispondente».

LA PREMIAZIONE – I protagonisti della kermesse sono stati premiati con coppe e medaglie. Nel dettaglio il Petronio si è imposto nel C.5, il Pitagora nella pallavolo maschile, il Virgilio nella femminile ed il Pareto nella mista. Nel Tennis Tavolo incetta di medaglie per gli allievi del Pareto la cui egemonia è stata interrotta nel doppio dai ragazzi del Pitagora. Entusiasmanti le gare di nuoto, disciplina all’esordio nella manifestazione, grazie alla disponibilità offerta dalla dirigenza della Napoli Nuoto. In vasca tra gli altri studenti-atleti già di valore nazionale quali Scotto d’Apollonia, Lanuto, Giorgia e Salvatore Miglietta, Colonna, Di Meo, Rippo e Volpe. Il programma sportivo, sviluppatosi da gennaio a maggio, ha interessato 600 giovani. L’attuazione è stata resa possibile dalla sensibilità dei dirigenti scolastici, dal coordinamento tecnico curato dal Csi e dall’abnegazione dei volontari del Csi e del Servizio Civile del Consorzio Proodos.