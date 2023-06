POZZUOLI/ Arrestati due giovani del clan Di Costanzo di via Napoli

POZZUOLI – Hanno avvicinato le vittime in strade isolate del centro storico di Pozzuoli per poi minacciarle con un coltello e farsi consegnare quanto possedevano. Con questa accusa sono stati arrestati Francesco Lo Monaco, 22enne, e Salvatore Di Costanzo, figlio di Francesco Saverio Di Costanzo, noto come ‘o cecato. I carabinieri della Compagnia di Pozzuoli hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere – emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su proposta della locale Procura della Repubblica – nei confronti dei due giovani accusati di aver commesso, nel mese di ottobre dell’anno scorso, due rapine ai danni di altrettanti soggetti e di averne tentata una terza.

LE TELECAMERE – L’attività investigativa, condotta dalla Stazione Carabinieri di Pozzuoli, ha permesso di mettere in luce un modus operandi collaudato: i due avvicinavano le vittime e le minacciavano con un coltello. Fondamentale il supporto delle telecamere di videosorveglianza. Dalle immagini è emerso infatti che gli indagati operassero a volto scoperto e agissero con spregiudicatezza e assoluta continuità, evidentemente per reperire le proprie fonti di sostentamento, tanto da non farsi scrupoli dal minacciare la vittima con un coltello anche per ottenere solo 10 euro.