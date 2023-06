“Dark Side – Storia segreta d’Italia”: al via a Bacoli un ciclo di incontri sul giornalismo d’inchiesta

BACOLI – La storia italiana è piena di casi irrisolti, di vicende politiche, sociali e giudiziarie nebulose, e di inchieste giornalistiche che provano a far luce su temi legati a personaggi noti al mondo della politica, dello sport e della cultura. Vicende che hanno destato scalpore nonché diviso l’opinione pubblica. Inchieste giornalistiche ed iter processuali che hanno provato a far emergere la verità. Da Pierpaolo Pasolini a Diego Armando Maradona, dalla politica alla malagiustizia: questi alcuni dei temi presi ad esempio. L’Amministrazione Comunale di Bacoli presenta un ciclo di incontri ed eventi legati al giornalismo d’inchiesta, nell’ambito dei quali sarà possibile dialogare direttamente con ospiti di caratura nazionale che hanno vissuto (e che vivono), in prima persona, casi rimasti ancora oggi senza una chiara evidenza oggettiva. “Dark Side – Storie Segrete d’Italia” è il titolo di questa rassegna, organizzata in collaborazione con i giornalisti Marcello Altamura e Gianluca Zanella, ideatori di un format proposto con successo già in altri comuni d’Italia.

GLI INCONTRI – Dark Side – Storie Segrete d’Italia” si articolerà in quattro incontri che si terranno sempre presso il Parco Cerillo, in collaborazione con la Cooperativa Tre Foglie. Il primo di questi è in programma oggi, alle ore 18:30, con “Il poeta massacrato – Viaggio nell’omicidio di Pierpaolo Pasolini”. Ospite dell’incontro l’avvocato Stefano Maccioni, artefice della riapertura delle indagini sulla morte del poeta avvenuta l’1 novembre 1975. Successivamente, ecco gli altri tre temi trattati nel calendario previsto per gli altri incontri del ciclo Dark Side – Storie Segrete d’Italia (sempre ore 18:30): 15 Giugno 2023: “Giallo Maradona”, la vicenda legata ai guai giudiziari del più grande calciatore di tutti i tempi, Diego Armando Maradona; 22 Giugno 2023: “Airone 1”, Antonio Cornacchia, generale dei Carabinieri, coinvolto nei maggiori casi italiani, da Pasolini al caso Aldo Moro; 7 Luglio 2023: “Malagiustizia” incontro con Luca Palamara, ex presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati