POZZUOLI – Parte il progetto della Caritas Diocesana di Pozzuoli “Rete solidale Flegrea per la terza età” che si occupa di intercettare i bisogni di anziani soli e di animare le comunità locali, al fine di creare le reti solidali che non lascino indietro nessuno. «Hai notizie di un anziano solo che ha bisogno di aiuto? Se hai qualcuno da segnalarci, compila il form con i dati della persona da segnalare», scrive la Caritas Diocesana sulla sua pagina Facebook per sensibilizzare l’opinione pubblica e far fronte a questa piaga.